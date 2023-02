Wta Linz 2023: Giorgi sul velluto contro Cristian, Bronzetti out con Potapova

Camila Giorgi non ha problemi a superare il primo turno del Wta di Linz 2023, battendo Jaqueline Cristian con il netto risultato di 6-1 6-2. Una partita senza storia che riflette la distanza nel ranking tra le due giocatrici, dato che mentre l’azzurra è 73esima, la rumena è 193esima. Giorgi ha messo le cose in chiaro già in avvio di primo set, portandosi subito sul 3-0 e trovando un secondo break nel sesto game, vincendo la resistenza dell’avversaria (17 punti giocati, 3 palle break per Giorgi). Nel secondo set, la marchigiana si porta rapidamente sul 4-0, per poi concludere in scioltezza al servizio.

IL TABELLONE

Niente da fare, invece, per Lucia Bronzetti, impegnata nel match ben più probante contro Anastasia Potapova, terminato 2-6 6-3 6-4. L’inizio è favorevole all’azzurra, che trova l’immediato break, ribadito poi nel quinto game. Il secondo set inizia allo stesso modo, ma stavolta la russa trova la forza di reagire immediatamente, portandosi anche in vantaggio nel quarto gioco. Ne nasce una serie di cinque game totali in cui le due tenniste continuano a rubarsi a vicenda il turno in battuta. Uno scambio che favorisce Potapova, la quale poi chiude i conti nel nono game. Tanti break anche nel terzo set: quello iniziale è di Potapova, a cui Bronzetti risponde subito. Poi è l’azzurra a portarsi avanti, venendo anche in questo caso recuperata immediatamente. A risultare decisivo è il break arrivato nel nono game, con la russa che nel gioco precedente aveva annullato due palle break a Bronzetti.