Tennis, Atp Dubai 2023: wild card per Murray

Andy Murray ha avuto una wild card per il Dubai Duty Free Tennis Championships a fine mese. Lo scozzese è ex campione dell’evento dell’Atp Tour avendo battuto Fernando Verdasco nella finale del 2017, l’ultimo titolo di Murray prima che i problemi all’anca lo colpissero quell’estate. Murray ha mostrato probabilmente la sua forma migliore dagli Australian Open del mese scorso nella sua epica vittoria al primo turno su Matteo Berrettini e punta a scalare la classifica, attualmente è al numero 61. Il 35enne ha dichiarato sul sito web del torneo: “Tornare a Dubai porta con sé molti bei ricordi, non ultimo il 2017 e la finale con Fernando. La mia forma sta migliorando e il mio gioco sta migliorando, quindi il Dubai Duty Free Tennis Championships mi offre un’altra grande opportunità per continuare a risalire la classifica”. Gli sforzi faticosi di Murray a Melbourne hanno incluso anche la sua partita più lunga di sempre contro Thanasi Kokkinakis, che si è conclusa alle 4:05 del mattino, prima della sconfitta al terzo turno contro Roberto Bautista Agut. Successivamente si è ritirato da quello che doveva essere il suo prossimo torneo a Rotterdam a partire dal 13 febbraio, ma potrebbe tornare in Qatar la settimana successiva.