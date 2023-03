Wta Indian Wells 2023: Swiatek batte in due set una volitiva Raducanu, Cirstea sorprende Garcia

I risultati degli ottavi di finale del torneo Wta 1000 di Indian Wells 2023. La copertina va sicuramente alla vittoria di Iga Swiatek contro Emma Raducanu, con la seconda che, nonostante il crollo nel ranking fino al 77esimo posto, ha sfoderato una prestazione coraggiosa, arrendendosi poi per 6-36-1 alla campionessa polacca. Le due tenniste si sfidano a colpi di palle break tra secondo e terzo game, collezionandone due a testa, ma il break decisivo del primo set arriva a 0 nel sesto gioco. Una serie di giochi di fatto dominati da Swiatek fanno pensare a una risoluzione abbastanza veloce del match, ma nel terzo game del secondo set, Raducanu cerca in tutti i modi di conservare il turno a servizio, dovendosi poi arrendere alla quinta palla break. Quattro game di fila vinti da Swiatek pongono fine al match.

Tra le altre partite giocate valide per gli ottavi del Wta 1000 di Indian Wells 2023, spicca il successo di Sorana Cirstea su Caroline Garcia in quasi due ore e mezza di gioco. La numero 83 del ranking sorprende la numero 5 per 6-4 4-6 7-5. La partita inizia con il break di Garcia a cui Cirstea risponde immediatamente, per poi portarsi in vantaggio in maniera risolutiva nel settimo game. Il secondo set, invece, si risolve nella parte finale: dopo un’iniziale break stavolta a favore di Cirstea, Garcia inanella tre giochi consecutivi (annullando anche altre tre palle break) e porta in parità il computo dei set. Nel terzo parziale, Cirstea si porta addirittura sul 3-0, ma viene ancora una volta recuperata sul 4-4. La francese paga lo sforzo extra, con la rumena che le strappa il servizio nell’undicesimo gioco, confermando poi il vantaggio nel game decisivo.