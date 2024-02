Wta Hua Hin 2024, la finale è Shnaider-Zhu: battute Xinyu e Yafan Wang

Saranno la russa Diana Shnaider e la cinese Lin Zhu a giocarsi la finale del Thailand Open 2024, torneo Wta 250 in corso di svolgimento sul cemento thailandese di Hua Hin. Nella giornata di oggi si sono infatti svolte le semifinali, con un netto predominio cinese visto che le giocatrici orientali in campo sono state ben tre. Ad aprire le danze è stato il match tra la giovane russa Shnaider e Xinyu Wang, che ha visto la classe 2004 imporsi con il risultato di 6-2 7-6(5) confermando l’ottimo momento di forma messo in mostra già agli Australian Open. Dopo un primo set dominato Shnaider ha trovato qualche difficoltà in più nel secondo parziale, recuperando un break a inizio set e poi risalendo dall’1-4 nel tiebreak prima di chiudere dopo un’ora e 40 minuti di gioco.

Dall’altra parte della rete adesso Shnaider troverà la campionessa in carica di Hua Hin, quella Lin Zhu che in qualità di seconda testa di serie del tabellone ha battuto l’altra cinese Yafan Wang con un netto 6-3 6-2 dopo un’ora e 26 minuti di partita. Nessun problema per la numero 45 del mondo, che ha ceduto il servizio solo una volta a fine primo set a fronte dei cinque break ottenuti nell’arco della partita. La sfida con Shnaider si preannuncia davvero interessante, con Zhu che ha vinto in due set l’unico precedente giocato lo scorso ottobre a Nanchang. L’impressione è che però da allora la giovane russa sia salita prepotentemente di colpi.