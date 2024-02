Ascoli-Sudtirol, cambia l’arbitro: Perenzoni sostituito, al suo posto Di Marco

L’arbitro Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto è stato sostituito per la partita che avrebbe dovuto dirigere domenica alle ore 16.15, quella tra Ascoli e Sudtirol. Il fischietto trentino, per motivi non comunicati, non è più designato per lo scontro del Del Duca, così come reso noto oggi dall’Aia, al suo posto invece toccherà al collega Davide Di Marco, della sezione di Ciampino.