Wta Hua Hin 2023: programma, orari e ordine di gioco semifinali sabato 4 febbraio

Ecco il programma, gli orari e l’ordine di gioco di sabato 4 febbraio del Wta 250 di Hua Hin 2023. Sono in quattro le atlete rimaste a contendersi il titolo del torneo thailandese e una di queste è la prima giocatrice del seeding. Bianca Andreescu scenderà in campo nella seconda semifinale in ordine cronologico contro l’ucraina Lesia Tsurenko. Prima, alle ore 11:00 italiane, sarà il turno del derby cinese tra Zhu e Wang. Di seguito l’ordine di gioco completo.

CENTER COURT

Dalle 11:00 – Zhu vs (7) Wang

a seguire – (1) Andreescu vs Tsurenko