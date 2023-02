Fiorentina, Sirigu: “Sono arrivato in un grande club, Commisso come un padre di famiglia”

Salvatore Sirigu, durante la sessione di mercato invernale, ha lasciato il Napoli primo in classifica per cercare un maggior minutaggio alla Fiorentina. “In molti mi chiedono perché abbia lasciato il Napoli – ha affermato il portiere 36enne durante la sua presentazione ufficiale –, ma c’è stata questa opportunità, ci ho pensato su e ho deciso di accettare la proposta. Auguro il meglio al Napoli, ora penso a far bene con la maglia della Fiorentina, che è un grande club”.

Quali le impressioni dopo aver partecipato ad alcune sessioni di allenamento? “Ho visto grande intensità in allenamento durante la settimana: è molto importante questo per fare bene. La Fiorentina è forte, con un allenatore giovane che ha tanto entusiasmo e grande voglia di lavorare. Ci si allena duramente, poi è chiaro che ci sono margini di miglioramento, si può sempre fare meglio. Mi auguro che ci si possa togliere delle belle soddisfazioni con la maglia viola: siamo ancora in corsa su tre fronti, non è ancora il momento di festeggiare, bisogna vivere e lavorare partita per partita”.

Infine, parole positive nei confronti del presidente Rocco Commisso: “Così come De Laurentiis, Commisso ha una personalità molto forte. È molto vicino alla squadra e a tutte le componenti della Fiorentina. Sembra quasi un padre di famiglia, questo suo lato mi piace e mi fa stare bene”.