Wta Hua Hin 2024: programma, orari e ordine di gioco lunedì 29 gennaio

Ecco il programma, gli orari e l’ordine di gioco di lunedì 29 gennaio per il Wta 250 di Hua Hin 2024. Terminati gli Australian Open, si torna sul circuito wta per una settimana con due tornei in programma da calendario. In Thailandia esordisocno le due delle prime tre teste di serie: Linette contro la russa Shanider, ma anche Xinyu e Xiyu Wang rispettivamente contro Bektas e Qiang Wang. Da seguire anche Tomljanovic e Badosa. Di seguito l’ordine di gioco completo.

CENTER COURT

Ore 08:00 – Galfi vs Tomljanovic

a seguire – (1) Linette vs Shnaider

a seguire – Tararudee vs Badosa

COURT 1

Ore 08:00 – Q. Wang vs (5) Xiy. Wang

a seguire – (3) Xin. Wang vs Bektas

COURT 2

Ore 08:00 – Hibino vs Rakhimova

a seguire – Pigossi vs Golubic