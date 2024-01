Bob, Lillehammer 2024: la Germania domina, Italia quinta nel 4 maschile

La Germania fa doppietta nel bob a 4 maschile di Lillehammer, tappa della Coppa del Mondo 2023/2024. Sul budello norvegese si impongono Francesco Friedrich, Thorsen Margis, Alexander Schuller e Felix Straub in 1’39″50, precedendo di 22 centesimi i connazionali Johannes Lochner, Florian Bauer, Erec Bruckert e Georg Fleischhauer. Terzo posto per l’equipaggio britannico di Brad Hall, Leon Greenwood, Taylor Lawrence e Greg Cackett, che paga un ritardo di 65 centesimi. Si ferma ai piedi del podio la Svizzera (Simon Friedli, Pascal Moser, Luca Rolli, Andreas Haas) a 76 centesimi dai vincitori. L’Italia è quinta con Patrick Baumgartner, Eric Fantazzini, Robert Mircea, Lorenzo Bilotti, a pari merito con la Lettonia (Emils Cipulis, Davis Springis, Lauris Kaufmanis, Krists Lindenblats) con un ritardo di 85 centesimi. Sedicesimo l’altro equipaggio azzurro (+1″76), composto da Mattia Variola, Fabio Batti, Nicola Ceresatto, José Delmas Obou.

Doppietta tedesca anche nella gara del due femminile, dove non c’erano equipaggi italiani al via. Kim Kalicki e Leonie Fiebig hanno conquistato il primo posto con il tempo complessivo di 1’43″62, precedendo le connazionali Laura Nolte e Neele Schuten (+0″19). Terzo posto per le statunitensi Kaysha Love ed Azaria Hill, staccate di 23 centesimi.