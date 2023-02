WTA Hua Hin 2023, Andreescu sconfigge Kostyuk ed è in semifinale: con lei Tsurenko, Zhu e Wang

Bianca Andreescu gioca un’ottima partita contro Marta Kostyuk: l’ucraina, bravissima a reagire e a risalire dall’1-5 nella seconda frazione, perde 6-0 7-6 e abbandona il campo del WTA 250 di Hua Hin dopo 1 ora e 29 minuti. La canadese, invece, approda in semifinale per la prima volta in stagione e si rilancia un po’ nel ranking, adesso alla posizione numero 37. La campionessa 2019 degli US Open, che sta cercando di ritrovare fiducia dopo un lungo periodo complesso, si è resa fin qui protagonista di tre incontri ben comandati ed entrambi vinti senza perdere neanche un set. La sua prossima avversaria sarà un’altra rappresentante del tennis ucraino: Lesia Tsurenko, la quale ha rifilato un inaspettato 6-1 6-1 a Tatjana Maria, semifinalista in carica di Wimbledon. Nella parte bassa del tabellone, invece, sarà un derby cinese a decretare l’altra finalista: a sfidarsi saranno Lin Zhu, che ha battuto Tamara Zidansek 6-2 6-2 e si è garantita l’ingresso nella Top 50 per la prima volta in carriera, e Xinyu Wang, uscita vincitrice dalla battaglia contro Heather Watson (6-3 6-7 6-4).