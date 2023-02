Parigi 2024, rinviata la decisione dell’Ucraina sul boicottaggio

L’Ucraina ha deciso di rinviare la decisione su un eventuale boicottagio ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, qualora le gare fossero aperte anche agli atleti russi e bielorussi. In una riunione, il Comitato Olimpico ucraino non ha assunto l’impegno di boicattare le Olimpiadi, bensì di consultare e persuadere i dirigenti sportivi di tutto il mondo nei prossimi due mesi. Come riferito dal presidente del Comitato Olimpico e ministro dello sport ucraino, Vladimir Gutzeit, i membri dell’assemblea hanno votato per “consultazioni sulla prevenzione della partecipazione di atleti russi e bielorussi a tutte le competizioni internazionali e un possibile boicottaggio”. Il CIO, come trapelato negli ultimi giorni, sta valutando di permettere ai singoli atleti di partecipare come neutrali, senza bandiera e inno nazionale, rumor che ha reso piuttosto scontenti i piani alti dello sport ucraino. “Noi siamo contrari finché non finirà la guerra – ha dichiarato Gutzeit –: torneremo a discuterne e poi valuteremo anche l’ipotesi del boicottaggio”.