Ferrari, a Maranello prima accensione della nuova power unit

Giornata importante a Maranello, dove questa mattina per la prima volta è stata accesa la power unit montata sulla nuova monoposto Ferrari 2023 che verrà presentata il 14 febbraio. Nel reparto ‘Montaggio Veicolo’, davanti agli sguardi attenti del team principal Frederic Vasseur, c’è stata la prima accensione della monoposto. Il V6 ibrido ha fatto sentire il proprio rombo per poco meno di due minuti, il tempo di accertarsi del corretto funzionamento delle varie componenti. Al termine della prova è arrivato l’applauso del team. Il silenzio è poi tornato in reparto e la squadra si è rimessa al lavoro sulla monoposto.