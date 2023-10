Wta Hong Kong 2023, maratona vincente per Trevisan: batte Frech 6-3 al terzo e conquista i quarti

Al termine di una maratona durata 2h e 47′ Martina Trevisan può finalmente celebrare l’accesso ai quarti di finale nel WTA 250 di Hong Kong 2023. L’azzurra, testa di serie numero sei del tabellone, si impone con il punteggio di 6-3 6-7(4) 6-3 riuscendo a recuperare una situazione che stava per diventare semi disperata nel terzo set, in cui la sua avversaria, la polacca Magdalena Frech, si è ritrovata avanti 3-1 con palla del doppio break di vantaggio. Invece la determinazione e anche il maggior talento della toscana alla fine hanno avuto la meglio. Quarti di finale conquistati e ora la vincente di Mertens-Lansere, con la belga che parte decisamente favorita.

LA PARTITA – La sfida inizia con le due giocatrici molto solide nei rispettivi turni di battuta. La frazione segue i servizi fino al 3-2, quando Martina alla prima chance utile del match riesce a trovare il break. Ne nasce, però una, fase centrale del set in cui le due iniziano a faticare quando sono al servizio e difatti arrivano tre break consecutivi. Quando arriva il momento di chiudere Martina non trema: tiene a quindici e si aggiudica il set con il punteggio di 6-3.

Anche nel secondo parziale è Martina che per prima si porta avanti, realizzando un break nel terzo game, ma come accaduto nella frazione inaugurale il controbreak è immediato per il 2-2. Il set segue poi i servizi fino al tie-break, nonostante in almeno un paio di occasioni sia ancora l’azzurra a rendersi pericolosa in risposta, non concretizzando uno 0-30 sul 4-4 e un 15-40 sul 5-5. Nel tie-break si gira con Trevisan avanti 4-2, ma da quel momento perde cinque punti di fila e con essi il set per 6-7(2).

Il colpo è duro da incassare e infatti Martina impiega qualche minuto per riprendersi. Frech attua subito il break in apertura e si porta sul 2-0 e poi sul 3-1 in suo favore, ma l’azzurra è brava in questa prima fase a restare attaccata all’avversaria, riuscendo anche ad annullare una palla del doppio break che avrebbe probabilmente chiuso i conti. E infatti le chance per rientrare ci sono e la n°3 d’Italia le sfrutta: dall’1-3 infila quattro games consecutivi che la portano a servire per il match. Ne esce un nono game complesso, in cui Frech non concretizza due occasioni per riprendersi il break e deve arrendersi al secondo match point.