Pallamano, qualificazioni Europei femminili 2024: netta sconfitta per l’Italia in Francia all’esordio

Una netta sconfitta, come da pronostico, per l’Italia della pallamano femminile nella gara d’esordio nel Gruppo 4 di qualificazione agli EHF EURO 2024 di Austria, Ungheria e Svizzera. Al Palacium di Villeneuve d’Ascq la Francia si impone per 60-15 sulle Azzurre, che ora faranno rientro in Italia in vista della sfida del 15 ottobre contro la Slovenia che nel suo match d’esordio ha battuto la Lettonia. “Sapevamo di avere un compito difficilissimo contro una delle squadre più forti al mondo. La partenza è stata disarmante con la Francia che da subito messo in grande difficoltà, mostrando un ritmo di gioco a cui non siamo abituati”, ha affermato al termine della partita il dt Giuseppe Tedesco.

“È chiaro che si poteva fare meglio, ma la Francia ha giocato un primo tempo davvero straordinario e noi non possiamo far altro che imparare questa lezione dopo avere subito una sconfitta importante – prosegue -. Abbiamo visto le nostre avversarie giocare ad altissimo livello e ad un ritmo, ad una intensità che appartengono ad una pallamano che non siamo ancora abituati a frequentare. Si tratta comunque di una buonissima esperienza accumulata dalle ragazze, seppure nel contempo triste perché una sconfitta di questa entità non può non esserlo. Ad ogni modo dobbiamo avere il coraggio di guardare avanti perché solo così si può crescere”.