Wta Hobart 2023, Cocciaretto domina il derby italiano: battuta Paolini in due set

Meno di un’ora è servita ad Elisabetta Cocciaretto per aggiudicarsi il derby italiano contro Jasmine Paolini al torneo Wta 250 di Hobart 2023. La numero 69 al mondo si è imposta 6-2 6-1 in appena 56 minuti di gioco e ha conquistato il pass dei quarti di finale. L’azzurra si giocherà un posto nelle semifinali con la statunitense Pera, sesta favorita del seeding. Il biglietto da visita è quello giusto. Anche se l’inizio della partita lascia presagire un copione diverso da quello finale. Paolini strappa infatti il servizio in apertura dopo aver sfruttato la seconda palla break a disposizione. Cocciaretto però reagisce e trova il controbreak. Al sesto game la svolta definitiva: Paolini sale sul 40-0, ma la 21enne marchigiana rimonta e allunga sul 4-2. Dopo aver vinto game a zero, Cocciaretto strappa nuovamente il servizio e manda in archivio il primo set. Sceneggiatura simile anche nel secondo set. Paolini trova subito il break, ma concede tanto nei turni di battuta e incassa una striscia di sei game di fila. Il rapidissimo 6-1 si consuma in appena 29 minuti. Ora c’è la sfida contro Pera: due i precedenti, tutti a favore della statunitense.