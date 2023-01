Psg, niente festa Mondiale per Messi al Parco dei Principi

Niente festa, nessuna passerella, nemmeno un tributo prima della partita. Il neo campione del mondo Leo Messi non sarà celebrato al ritorno al Parco dei Principi stasera, in occasione del match del Psg contro l’Angers. Il club ritiene che l’accoglienza ricevuta al suo ritorno al centro di allenamento di Camp des Loges sia stata sufficiente, riporta Le Parisien. Qualcuno temeva che potessero volare dei fischi, dopo il trattamento riservato a Mbappè dal portiere Emiliano Martinez. La società alla fine, per evitare ogni rischio di incidente diplomatico, ha preferito evitare. “Non ho dubbi che Leo sarà accolto molto bene al Parc. Soprattutto, ora che ha raggiunto questo incredibile traguardo, dobbiamo ricordare cosa ha fatto dall’inizio della stagione con la squadra. Per noi è un giocatore decisivo. Quindi non ho dubbi che sarà accolto molto bene”, ha detto Galtier in conferenza.