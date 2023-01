San Siro, Sgarbi: “Vincolo relazionale per un sentire comune”

Il Sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi torna a parlare del tema San Siro e lo fa in un’intervista a La Gazzetta dello Sport: “Il vincolo monumentale non poteva essere fatto perché l’edificio è troppo recente, ma il vincolo relazionale sì per quel che San Siro rappresenta. Io ho soltanto interpretato un sentire comune. Il vincolo relazionale sta proprio nel difendere questo sentire comune, per far sì che le persone continuino a rispecchiarsi in un simbolo”.