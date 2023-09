Lazio-Monza, Palladino: “Ho chiesto ai ragazzi il coltello tra i denti”

“Ho chiesto ai ragazzi il coltello tra i denti: mi piacerebbe vedere una carica agonistica maggiore”. Lo ha detto in conferenza stampa il tecnico del Monza, Raffaele Palladino alla vigilia della partita all’Olimpico con la Lazio. Sfida che la sua squadra affronta “dopo aver lavorato bene sotto tutti i punti di vista”. Di fronte c’è una Lazio che è sia rinfrancata sul morale dal pareggio con l’Atletico e sia vogliosa di riscatto dopo le tre sconfitte in Serie A: “Avranno energie mentali molto forti. Fin qui la Lazio ha affrontato squadre forte e per questo è leggermente indietro in campionato e domani vorrà fare dei punti. Il gol di Provedel penso abbia caricato tutto l’ambiente”. Sul recupero di Donati: “Ho un debole per Giulio perché è un grande uomo e una grande persona. Ogni allenatore vorrebbe avere un calciatore del genere, anche come uomo spogliatoio. Sono contento del suo ritorno”. Non ci sarà invece Caprari: “Matteo (Pessina ndr) in trequarti potrebbe essere una soluzione, ma ora è abituato a giocare in mezzo e a sinistra con piede invertito non lo vedo”. Tornano tra i disponibili Di Gregorio e D’Ambrosio, che hanno smaltito i guai fisici.