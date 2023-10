Wta Finals Cancun 2023: programma, orario e ordine di gioco di lunedì 30 ottobre

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco delle Wta Finals 2023 in scena a Cancun, della seconda giornata di lunedì 30 ottobre. Il primo match è previsto per le ore 20:30 italiane e vedrà contrapposte le squadre Hunter/Mertens ed Aoyama/Shibahara, mentre a seguire ci sarà la prima sfida di singolare tra la numero due del monod Iga Swiatek e la ceca Marketa Vondrousova. In seguito spazio all’incontro tra la statunitense Cori Gauff e la tunisina Ons Jabeur; chiusura con l’altro match di doppio. Ecco il programma di lunedì 30 ottobre.

Ore 20:30 italiane – (2) Hunter/Mertens vs (3) Aoyama/Shibahara

a seguire – (2) Swiatek vs (7) Voundrousova

a seguire – (3) Gauff vs (6) Jabeur

a seguire – (5) Krawczyk/Schuurs vs (8) Melichar Martinez/Perez