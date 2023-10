Lumezzane-Atalanta U23 oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Lumezzane-Atalanta U23 sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match dell’undicesima giornata del girone A di Serie C 2023/2024. Al Tullio Saleri derby lombardo con i padroni di casa al quintultimo posto con soli dieci punti e i nerazzurri decimi a quota quattordici, pertanto c’è molto in palio. Appuntamento alle ore 20.45 di sabato 28 ottobre, diretta tv su Sky Sport 252, diretta streaming su Sky Go.

SEGUI LA DIRETTA