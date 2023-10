Sarà assente Leonardo Spinazzola nella gara di domani contro l’Inter, a causa di un affaticamento muscolare accusato dopo la gara con il Monza e che già con lo Slavia Praga lo aveva costretto a restare ai box. Il calciatore non è partito con il resto della squadra per Milano: out anche Dybala, Renato Sanches, Pellegrini e Smalling.