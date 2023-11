Wta Finals Cancun 2023: Swiatek batte Gauff e vede le semifinali. Jabeur si impone su Vondrousova

A Cancun proseguono le WTA Finals e a differenza del Gruppo ‘Bacalar’, nel ‘Chetumal’ ancora non abbiamo alcuna tennista ufficialmente qualificata alle semifinali quando mancano due incontri alla conclusione del Round Robin. Certamente Iga Swiatek ha messo a segno un passo in avanti fondamentale, superando in due set Coco Gauff e sconfiggendola per la nona volta in dieci confronti diretti. L’ex numero uno al mondo si è imposta con il punteggio di 6-0 7-5, riuscendo a rimontare per ben due volte un break di svantaggio nel corso del secondo parziale. Qualche rimpianto per l’ultima vincitrice degli US Open, che chiamata a servire per portare a casa la seconda frazione ha commesso addirittura quattro doppi falli nel game.

Ora Gauff, con un record che recita una vittoria e una sconfitta, ha comunque chances di passaggio del turno. Deve ovviamente battere nella giornata di venerdì Marketa Vondrousova e vedere cosa combineranno nell’altro match Swiatek e Jabeur.

Proprio la tunisina, infatti, è la seconda giocatrice ad avere 1-1 di record. Nella notte italiana Jabeur ha rifilato la seconda sconfitta qui in Messico a Vondrousova, imponendosi per 6-4 6-3. Un match che ha visto la tennista nordafricana abbastanza in controllo sin dalle prime fasi dell’incontro, nonostante qualche patema di troppo al servizio. Ben nove le palle break concesse all’avversaria, riuscendo però ad annularne sei in toale. Comunque una discreta prestazione da parte di Jabeur, che ha chiuso con 24 vincenti 26 errori al cospetto di una fallosa Vondrousova.