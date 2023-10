Wta Finals Cancun 2023, day 2: Gauff domina Jabeur e fa 50 vittorie in stagione. Swiatek passa su Vondrousova

In un clima teso, con condizioni metereologiche avverse, e poco pubblico sugli spalti proseguono le WTA Finals 2023. A Cancun fanno il loro esordio le protagoniste del ‘Gruppo Chetumal’, tra cui l’ex numero uno al mondo Iga Swiatek e l’ultima vincitrice Slam, ovvero Coco Gauff.

Primo match della giornata messicana che ha visto Iga Swiatek riuscire a bagnare con un successo ai danni di Marketa Vondrousova il suo debutto. Non un avvio facile per la polacca, che nel primo set si è trovata subito costretta a rincorrere nel punteggio. E certamente avrà qualche rimpianto la tennista ceca vincitrice dell’ultimo torneo di Wimbledon, la quale nel parziale d’apertura si è trovata avanti 5-2 e servizio con la possibilità di chiudere due volte il set con la battuta a disposizione. Invece sono arrivati due break consecutivi a quindici e soprattutto è nato il parziale che ha chiuso il match. Sì, perché da quel 5-2 Vondrousova non è più riuscita ad aggiudicarsi neanche un singolo gioco. Dieci games a zero per Swiatek che si impone per 7-5 6-0.

E per la seconda giornata consecutiva il secondo match di singolare si chiude con un perentorio 6-0 6-1. Se ieri era stata Sabalenka ad infliggerlo a Maria Sakkari, oggi ci ha pensato invece l’altra finalista di Flushing Meadows, Coco Gauff. A subirlo, invece, dall’altra parte della rete c’era Ons Jabeur. Partita senza storia, con la tunisina che nella prima frazione è riuscita solo nell’ultimo game a portare l’avversaria ai vantaggi, non riuscendo comunque a conquistarlo. Nel secondo set la musica non cambia, Jabeur riesce finalmente a tenere un turno di battuta che la porta sull’1-1, ma da quel momento si apre una nuova striscia di cinque giochi a zero che permettono alla giovane statunitense di ottenere il primo successo a Cancun. Per lei si tratta anche della 50esima vittoria stagionale.