Wta Finals Cancun 2023, day 1: Sabalenka lascia un game a Sakkari, Pegula batte una pessima Rybakina

Dopo giorni di polemiche relative alla pessima e tardiva organizzazione dell’evento, a Cancun sono ufficialmente partite le WTA Finals 2023. L’appuntamento che chiude il calendario tennistico femminile ha visto scendere in campo – per quanto concerne il torneo di singolare – le giocarici inserite nel Gruppo ‘Bacalar’.

In campo nel primo incontro la numero quattro del seeding Elena Rybakina opposta alla quinta giocatrice del mondo Jessica Pegula. Un match probabilmente condizionato anche dal poco feeling che le due hanno avuto con un campo che è stato messo a loro disposizione solamente poche ore prima della sfida dopo essere stato ultimato. Fatto sta che ne è uscito un match con tanti errori e un livello di gioco senza dubbio non dei migliori. Rybakina era riuscita anche a partire con il piede giusto, portandosi avanti 5-3 nel primo set. Improvvisamente, però, si è spenta la luce della russa naturalizzata kazaka.

Un parziale di sei games a zero ha portato Pegula dal 3-5 al trovarsi avanti 7-5 2-0 e in controllo della partita. La tennista di Buffalo trova anche un secondo break che le permette di salire sul 4-1, perde un turno di servizio nel sesto game, ma se lo riprende immediatamente nel gioco successivo e sul 5-2 chiude a zero la contesa: 7-5 6-2 per ottenere il primo successo in Messico.

È stata anche la serata dell’esordio della numero uno del mondo Aryna Sabalenka, opposta a Maria Sakkari. L’ellenica – alla terza partecipazione consecutive alle Finals – è riuscita ad entrare negli ultimi giorni dopo il forfait di Karolina Muchova per un infortunio al polso. Ecco, difficilmente il debutto sarebbe potuto andare peggio. Il punteggio finale recita 6-0 6-1 in favore della prima giocatrice della classifica. In realtà dietro questo score si nasconde un match comunque leggermente più lottato di quel che si può pensare. 1h e 16′ di gioco per tredici giochi, infatti, non sono pochi. Diversi games lottati, ma tutti in favore della bielorussa, che ha annullato anche tutte e 5 le palle break concesse alla sua avversaria.