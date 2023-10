NBA 2023/2024, gli Hawks vincono a Milwaukee. Kings all’OT sui Lakers, tutto facile per Nuggets e 76ers

Doveva essere uno dei big match della domenica NBA, ma quello tra Oklahoma City Thunder e Denver Nuggets si è subito trasformato sin dal primo quarto in una prova di forza da parte dei campioni NBA in carica. Due squadre entrambe in grado di partire con un record 2-0, ma arriva il primo ko per Shai Gilgeous-Alexander e compagni, sconfitti 95-128 in casa con tanto garbage time nell’ultimo quarto. 28 punti 14 rimbalzi per Nikola Jokic, ben assistito da Jamal Murray (19 punti e 8 assist) e Michael Porter Jr. (20 punti). In casa OKC 19 punti Holmgren, alla sua seconda partita positiva in fase realizzativa quantomeno.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Il match più lottato della nottata è stato quello tra Sacramento Kings e Los Angeles Lakers che va all’OT dopo un sfida ben gestita per 3/4 dalla squadra di Mike Brown, che ha però subito il rientro di Davis e soci nei minuti finali. Un layup di LeBron James fissa il punteggio sul 125-125 nei regolamenti, poi nel supplementare finisce 17-12 per i Kings guidati da uno straordinario DeAaron Fox che ha fatto a fettine la difesa avversaria.

Secondo successo per i Golden State Warriors che ritrovano Draymond Green in quintetto. Chris Paul si accomoda in panchina, almeno all’inizio, per poi diventare il leader della second unit: a Houston finisce 95-106 in favore dei Dubs con 24 di Curry e 19 di Thompson. Quattro giocatori in doppia cifra per i Rockets, ma ancora una prestazione difficile al tiro per Fred VanVleet.

Dominio dei Los Angeles Clippers che rifilano 40 punti di scarto ai San Antonio Spurs con 21 di Kawhi Leonard e 19 per George e Westbrook. Wembanyama si ferma a 11 punti e 5 rimbalzi in una partita che ha avuto poca storia. Molto netta anche la vittoria dei Philadelphia 76ers ai danni di Potland: 126-98. Embiid ha surclassato la frontline dei Blazers con 35 punti, 15 rimbalzi e 7 assist; bene anche il solito Maxey con 26+10+4. Si salvano in pochi per Portland, con uno Scoot Henderson ancora negativo.

A Est dopo il successo nella gara d’esordio i Mulwaukee Bucks cadono sorprendemente tra le mura amiche contro gli Atlanta Hawks. Prima vittoria in questa RS per la squadra di Trae Young (20 punti e 11 assist) che si impone 110-127 in una partita che hanno gestito bene sin dal primo tempo. Damian Lillard non ripete il grandioso esordio e fa 2/12 al tiro.