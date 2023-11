Wta Finals 2023, Sabalenka-Rybakina interrotta per pioggia sul 6-2 3-5

Cappucci in testa e zaino in spalle. La pioggia ferma il match clou del Bacalar Group delle Wta Finals tra Aryna Sabalenka (n.1) ed Elena Rybakina (n.4), che avrebbe dovuto definire la seconda qualificata insieme a Jessica Pegula, che ha battuto 6-3 6-2 Maria Sakkari con il pass già in mano. Tutto rimandato alla serata di oggi, quindi. Il maltempo ha interrotto il match con la numero 1 al mondo in vantaggio 6-2 3-5 dopo un’ora e 22 minuti di partita. Nel primo set Sabalenka strappa il servizio in apertura e conferma il break tenendo a zero il servizio. Poi sale 5-1 e si vede cancellare due set point, ma la chiusura è solo rimandata sul 6-2. Nel set d’apertura la bielorussa non concede palle break e vince il 78% di punti con la prima di servizio. Nel secondo le sue percentuali calano, ma è sempre la numero 1 al mondo a strappare il servizio per prima, per poi subire l’immediato controbreak. Nel quinto game Rybakina cancella una palla break, ma all’ottavo è Sabalenka a cedere la battuta a zero. Rybakina può servire per trascinare la sfida al terzo, ma la pioggia a quel punto ferma tutto. Nel venerdì decisivo, oltre alla conclusione di Sabalenka-Rybakina, c’è da chiudere anche la pratica dell’altro gruppo. Iga Swiatek affronta Ons Jabeur, mentre Coco Gauff se la deve vedere con Marketa Vondrousova.