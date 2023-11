NBA 2023/24: Wembanyama domina i Suns, vittorie per 76ers e Pelicans

Quattro le partite di Regular Season NBA andate in scena nella notte tra il 2 e il 3 novembre. Tutto facile per 76ers e Pelicans. I Magic vincono in volata a Utah. San Antonio batte per la seconda volta in stagione i Suns.

PHILADELPHIA 76ERS-TORONTO RAPTORS 114-99

i Philadelphia 76ers vincono agilmente in casa contro i Toronto Raptors vincendo tutti i parziali della partita. Grande prestazione di Joel Embiid che va vicino alla tripla doppia chiudendo con 28 punti, 13 rimbalzi e 7 assist. 23 punti a testa per Oubre ed Harris. Barnes com i suoi 24 punti, 8 rimbalzi e 8 assist é, come spesso accade, il migliore dei canadesi.

NEW ORLEANS PELICANS-DETROIT PISTONS 125-111

I Pelicans, orfani di Ingram e Zion, si sbarazzano senza problemi dei Pistons mettendo in archivio la partita già nel primo tempo terminando i primi due parziali sul +23. Grande prestazione di McCollum che ne mette 33 e solida performance di Valanciunas che registra una doppia doppia da 23 punti e 13 rimbalzi. Per i Pistons solita ottima prestazione di Cade Cunningham (22 punti e 11 assist)

UTAH HAZZ-ORLANDO MAGIC 113-115

Vincono in volata i Magic che perdono tre parziali su quattro, ma la portano comunque a casa con un secondo quarto vinto di 12 e gestito nell’arco della partita. Decisivi i 2 tiri liberi della parità e del sorpasso di Banchero, che con i suoi 30 punti è l’MVP di partita, a 15 secondi dal termine.

PHOENIX SUNS-SAN ANTONIO SPURS 121-132

I Phoenix Suns, nonostante il ritorno in campo di Booker, perdono ancora, per la seconda volta, contro i San Antonio Spurs nel giro di pochi giorni. Spurs impeccabili. Primo tempo chiuso sul +20 dopo un primo quarto devastante da quasi 40 punti complessivi e poi gestione del match nei secondi 24’ minuti. Impressionante prestazione di Wembanyama da 38 punti e 10 rimbalzi. Per i Suns non sono sufficienti Booker (31 punti e 13 assist) e Durant (28 punti).