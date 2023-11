Wta Finals 2023, Jabeur dona parte del montepremi alle vittime in Palestina: “Straziante vedere bambini e neonati morire ogni giorno”

Ons Jabeur, impegnata nelle WTA Finals di Cancun, ha deciso di donare una parte del suo montepremi alle vittime in Palestina. La tennista tunisina ha parlato così al termine del match vinto in due set sulla ceca Vondrousova: “Sono molto contenta della vittoria, ma ultimamente è difficile esserlo. La situazione nel mondo non mi rende felice… mi sento come se… mi dispiace. È molto difficile vedere bambini e neonati morire ogni giorno. È straziante. Ho deciso di donare parte del mio premio in denaro per aiutare i palestinesi. Non posso essere contenta di questa vittoria. Non è un messaggio politico, è umanità. Voglio la pace in questo mondo. Questo è tutto.”