Fiorentina, partnership con la città di Firenze. Sindaco Nardella: “Ci promuoveremo a vicenda”

Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha annunciato una partnership tra la città e il suo club più rappresentativo, la Fiorentina: “Abbiamo approvato una delibera che ci porterà alla firma di un accordo di marketing fra Fiorentina e città di Firenze. Si tratta della condivisione di un progetto di co-promozione: Firenze promuove la Fiorentina e la Fiorentina promuove la città nel mondo”, ha detto ai microfoni di Toscana Tv.

“Le iniziative possono essere le più disparate, ad esempio eventi nella città legati alla Fiorentina, accordi con il mondo della scuola e dei giovani, promozione congiunta del Viola Park, iniziative che riguardano il calcio ma anche la cultura e il turismo – ha spiegato Nardella -. E poi va considerato che noi abbiamo ogni anno quindici milioni di turisti, un flusso straordinario che può essere intercettato anche per promuovere gli eventi della Fiorentina. Del resto è difficilissimo trovare nel mondo una squadra di calcio di prima linea come la Fiorentina che gioca in una città che è considerata, se non la più bella, fra le più belle al mondo. Per ora si tratta di un accordo quadro dentro il quale avvieremo una serie di progetti molto concreti”.