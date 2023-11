Masters 1000 Parigi-Bercy 2023, Ruud critica la programmazione: “Complimenti ATP, bel modo di aiutare uno dei migliori al mondo”

Proseguono le polemiche sulla programmazione del Masters 1000 di Bercy, con Sinner che ha terminato il suo match oltre le 02:30 della notte e che dovrebbe tornare in campo questo pomeriggio per il suo match di ottavi di finale. A difendere il collega arriva anche Casper Ruud, che sui social critica fortemente chi è in alto e prende le decisioni: “Complimenti ATP, che bel modo di aiutare uno dei migliori giocatori al mondo nel recuperare ed essere il più pronto possibile quando ha terminato il match precedente alle 02:37 questa mattina. 14h e 30′ per recuperare…che barzelletta!

Bravo @atptour 👏👏 way to help one of the best players in the world recover and be as ready as possible when he finished his previous match at 2:37 am this morning👍👍 14,5 hours to recover.. what a joke🤦 https://t.co/X5GsgY7scj

— Casper Ruud (@CasperRuud98) November 2, 2023