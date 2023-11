Wta Finals 2023, definite le semifinali: Swiatek-Sabalenka per il n.1, derby Gauff-Pegula

Il quadro delle semifinali delle Wta Finals di Cancun si è definito nella notte italiana. Iga Swiatek affronterà Aryna Sabalenka, mentre Jessica Pegula dovrà vedersela contro Cori Gauff. Quest’ultima – tra le interruzioni per pioggia – ha superato 5-7 7-6(4) 6-3 la ceca Marketa Vondrousova (n.7), che chiude quindi il torneo con tre sconfitte in tre partite. In un primo set rocambolesco, Vondrousova sale 3-0, ma Gauff riesce a recuperare i due break di svantaggio, per poi cedere la battuta nuovamente al settimo game e piazzare l’immediato controbreak del 4-4. I due turni di servizio tenuti a zero sembrano ristabilire l’equilibrio, ma Vondrousova sfrutta la sesta palla break del set, strappa il servizio e va a chiudere 7-5. Anche il secondo set sembra partire malissimo per Gauff che subisce il break, ma la statunitense riesce a reagire e ad issarsi sul 5-3. Le montagne russe però non sono finite. Con due break di fila, Vondrousova può servire per il set, ma Gauff con aggressività si procura due palle break e riesce a trascinare il verdetto al tie break, che la vede imporsi 7-4. Si va al terzo set e Gauff è la più lucida e precisa. Sale 5-2 e al primo match point chiude la contesa dopo due ore e trentatré minuti e si piazza al secondo posto del Chetumal Group.

Tutto facile invece per Swiatek (n.2) che ha chiuso in testa il girone battendo nell’ultima sfida 6-1 6-2 la tunisina Ons Jabeur (n.6). Nel settimo precedente con la 29enne di Ksar Hellal, la polacca (in vantaggio 5-2) chiude il match in poco più di un’ora di gioco, assicurandosi il passaggio del turno da imbattuta. Nel terzo game Swiatek cancella la prima palla break e nel gioco successivo strappa il servizio. La 22enne deve salvare altre due occasioni per il controbreak e a seguire riesce anche a salire 5-1, per poi chiudere alla prima occasione utile. Dopo uno scambio di break in apertura, il secondo set prende una piega ben definita verso Swiatek che vola sul 5-2 e non ha problemi a chiudere. Ora la sfida contro Sabalenka in una partita che potrebbe decidere la numero 1 di fine anno. Se Sabalenka vince, chiuderà in testa. Se Swiatek dovesse prevalere, potrà riconquistare il primo posto solo vincendo il titolo.