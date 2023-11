Salernitana-Napoli oggi in tv: canale, orario e streaming Serie A 2023/2024

Alle 15:00 di oggi, sabato 4 novembre, Salernitana e Napoli scenderanno in campo all’Arechi. Obiettivi diversi per le due squadre. Filippo Inzaghi deve spezzare la striscia di undici partite senza vincere, mentre Rudi Garcia non vuole perdere terreno rispetto alle prime della classe. L’ultimo successo della Salernitana in campionato contro il Napoli risale al 24 novembre 2002 in Serie B (2-0), da allora ha ottenuto tre pareggi e quattro sconfitte, non riuscendo a trovare la via del gol in quattro occasioni. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti di questa sfida.