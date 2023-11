NBA 2023/24: Jokic batte Doncic, Curry ancora decisivo

di Cristian Mancin 13

Sette le partite di Regular Season NBA, valide anche per la nuovissima NBA Cup, nella notte tra il 3 e il 4 novembre. Al via l’In Season Tournament con le prime 7 partite, che ha visto le vittorie di: Pacers, Bucks, Nets, Heat, Warriors, Nuggets e Trail Blazers. Che dunque non solo aggiungono una “W” in classifica, ma in contemporanea vincono la loro partita d’esordio nella nuova Coppa NBA.

INDIANA PACERS-CLEVELAND CAVALIERS 121-116

Indiana batte i Cavs trainata dalle prestazioni di Myles Turner (27 punti e 9 rimbalzi) e Haliburton (doppia doppia da 18 punti e 13 assist). Per Cleveland protagonisti il solito, infinito, Donovan Mitchell (38 punti e 9 assist), Mobley (14 punti e 10 rimbalzi) e Garland (14 punti, al rientro dall’infortunio). Pacers avanti di 17 dopo i primi 24’ minuti, coi Cavaliers che nel terzo quarto si scuotono e tornano sotto a -1 vincendo di 16 il parziale. Nell’ultimo periodo i Cavs completano anche la rimonta ma i padroni di casa rimangono in partita e nel tira e molla dei sorpassi e contro sorpassi hanno la meglio e portano a casa il match.

MILWAUKEE BUCKS-NEW YORK KNICKS 110-105

I Bucks battono i Knicks e, oltre a vincere all’esordio nella nuova competizione NBA, tornano col record in positivo (3-2). Grandissime performance di Lillard (30 punti) e Antetokounmpo (22 punti, 8 rimbalzi e 6 assist) che trascinano alla vittoria Milwaukee. Per New York non è sufficiente la prova mostruosa di Brunson da 45 punti.

CHICAGO BULLS-BROOKLYN NETS 107-109

24 punti a testa di DeRozan e Lavine non bastano ai Bulls per evitare la sconfitta casalinga contro i Nets. Brooklyn compie una grande prova di squadra, portando cinque giocatori in doppia cifra, di cui due con 20+, e tre giocatori con rispettivamente 7,8 e 9 punti messi a referto.

MIAMI HEAT-WASHINGTON WIZARDS 121-114

Dopo quattro sconfitte consecutive tornano a vincere i Miami Heat. Partita che Miami che riesce a stappare e a indirizzare nel terzo periodo vincendo il parziale di 14 e segnando oltre 40 punti di squadra. Herro sfiora la tripla doppia (24 pt, 10 rim, 9 ast) e padroni di casa che portano in totale sei giocatori in doppia cifra.

OKLAHOMA CITY THUNDER-GOLDEN STATE WARRIORS 139-141

Partita incredibile, sempre in bilico durante i 40’ minuti, quella tra Thunder e Warriors, con gli uomini della baia che la spuntano grazie al canestro decisivo di Steph Curry a 0.2 decimi dalla sirena. Il nativo di Ohio sigla 30 punti e i GSW portano ben sei giocatori sopra i 15+ punti. Per gli OKC ottime prove di Dort (29 pt), Holmgren (24 pt), Giddey e Williams (18 punti a testa).

DENVER NUGGETS-DALLAS MAVERICKS 125-114

Non deludono le aspettative Nikola Jokic (33 pt, 14 rim, 9 ast, tirando con l’86% dal campo) e Luka Doncic (34 pt, 10 rim, 8 ast, con 6/11 da tre) nel loro primo confronto stagionale. Mostruoso primo parziale dei Nuggets che segnano 40 punti di squadra scavando un vantaggio ben oltre la doppia cifra, poi condotto fino al termine. Da segnalare anche, i 24 punti e 9 rimbalzi di MPJ per Denver e i 22 punti e 7 assist di Irving per Dallas.

PORTLAND TRAIL BLAZERS-MEMPHIS GRIZZLIES 115-113

Altro giro, altra partita, altra sconfitta per i Grizzlies che non riescono a sbloccarsi e a spezzare l’incantesimo, rimanendo ancora a secco di vittorie (0-6 in stagione). Grande prova da trascinatore di Sharpe nel supplementare che porta alla “W” i Blazers chiudendo con 22 punti. Doppie doppie per Brogdon (24 punti e 10 assist) ed Ayton (16 punti e 12 rimbalzi). Miglior realizzatore di serata per i Blazers Jerami Grant con 26 punti. Per i Grizzlies doppio trentello del duo Bane-Jackson. Per il primo 33 punti, con 8 rimbalzi e 7 assist, per il secondo 30 punti e 10 rimbalzi.