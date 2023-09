Wta Finals 2023 a Cancun: “Scelta basata su molteplici fattori”

Sarà la città messicana di Cancun ad ospitare le Wta Finals del mese prossimo. Il torneo si svolgerà dal 29 ottobre al 5 novembre e il presidente e Ceo della Wta Steve Simon ha commentato: “Vorrei estendere il mio apprezzamento agli organizzatori del torneo di Cancun GS Sports Management per il loro impegno nell’ospitare le finali Wta quest’anno. Questa edizione delle Wta Finals offrirà un’esperienza fantastica sia ai giocatori che ai fan, offrirà un finale adatto per l’Hologic Wta Tour 2023 e ci consentirà di continuare a costruire un futuro forte per il tennis femminile”. Si era parlato anche di Arabia Saudita come possibile sede, ma lo scenario aveva sollevato diverse critiche. “La Wta ha valutato una serie di offerte competitive attraverso un processo approfondito – si legge -, in stretta consultazione con il Wta Players’ Council. Le scelte della sede e della partnership si basano su molteplici fattori, tra cui la logistica dei giocatori, l’accessibilità ai viaggi, la capacità della sede e l’impegno a sostenere e mostrare il tennis femminile”.