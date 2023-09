Mondiali rugby 2023, il Ct azzurro Crowley: “Questa squadra è ambiziosa”

L’avventura dell’Italrugby ai Mondiali in Francia sta per iniziare. Sabato 9 settembre a Saint-Etienne gli azzurri debutteranno contro la Namibia nel primo turno della Pool A. “Questa squadra ha tanta ambizione e so per certo che i ragazzi lo dimostreranno – ha detto il Ct Kieran Crowley in conferenza stampa -. Negli ultimi diciotto mesi credo che il rugby italiano sia cambiato in termini di fiducia in sé stesso. Questo è stato possibile grazie anche alle vittorie ottenute. Abbiamo accettato la sfida che ci è stata presentata e vogliamo essere una squadra veloce e dinamica”. Sarà il quinto confronto tra l’Italia e la Namibia con 2 vittorie a testa. L’ultimo precedente risale a quattro anni fa nel primo match per entrambe le Nazionali nella Rugby World Cup 2019 in Giappone. E sulla prossima sfida: “Possiamo immaginare che tipo di partita ci proporranno, ma siamo concentrati soprattutto su quella che sarà la nostra prestazione. Dovremo essere precisi nelle giocate e controllare il possesso di palla. Serviranno tanti ingredienti per fare bene”, aggiunge. Per Crowley sarà l’ultima avventura sulla panchina degli Azzurri. “Se mi sono sentito più libero? Io sono sempre stato un uomo libero (ride, ndr). Tutto questo non ha cambiato nulla del modo in cui ho lavorato, avrei fatto tutto esattamente allo stesso modo, in qualsiasi caso”, ha detto il tecnico.