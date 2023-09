LIVE – Germania-Italia, Elite League Under 20 2023 (DIRETTA)

La diretta testuale di Germania-Italia, match valevole per la prima giornata della Elite League Under 20 2023. I ragazzi del neo-commissario tecnico Alberto Bollini vogliono cominciare nel miglior modo possibile il loro percorso in questa competizione. Dall’altra parte, però, i tedeschi non hanno affatto intenzione di recitare un ruolo da comparsa e proveranno a portare a casa l’intera posta in palio. La partita andrà in scena alle ore 17:00 di giovedì 7 settembre e Sportface.it seguirà l’evento in diretta e fornirà diversi approfondimenti.

COME SEGUIRE IL MATCH

Germania-Italia ore 17:00

