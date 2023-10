Wta Elite Trophy Zhuhai 2023: programma, orari e ordine di gioco martedì 24 ottobre

Il programma di martedì 24 ottobre con gli orari e l’ordine di gioco del Wta Elite Trophye di Zhuhai 2023. Inizia la fase a gironi e scendono subito in campo le prime due teste di serie del torneo. Madison Keys sfiderà in un match molto intrigante Beatriz Haddad Maia, mentre la numero uno Barbora Krejcikova dovrà vedersela contro la polacca Magda Linette. A chiudere la giornata Veronika Kudermetova contro la wild card di casa Lin Zhu.

HUAFA CENTER COURT

Ore 07:00 – (3) Eikeri/Kichenok vs (5) Wang/Xu

a seguire – (2) Keys vs (8) Haddad Maia

a seguire – (1) Krejcikova vs (11) Linette

a seguire – (5) Kudermetova vs (12) Zhu