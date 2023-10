Wta Elite Trophy Zhuhai 2023: Haddad Maia e Zheng approdano in finale al masterino

Beatriz Haddad Maia e Qinwen Zheng sono le due finaliste del torneo Wta Elite Trophy Zhuhai, il Masters B o masterino che dir si voglia, in cui hanno partecipato le giocatrici che seguono le partecipanti alle Finals nel ranking, con due milioni e 600mila dollari di montepremi. Sul cemento indoor dello Zhuhai Hengqin International Tennis Centre, ottava testa di serie, ha battuto per 6-4 6-1 la russa Daria Kasatkina, approdando così nella prima finale stagionale. La cinese, astro nascente del tennis mondiale con un grande exploit quest’anno a soli 21 anni, con tanto di vittorie a Palermo e Zhengzhou, ha vinto il derby contro un’altra giocatrice di casa, Lin Zhu, per 7-5 4-6 6-1.