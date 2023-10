Di Biagio: “Inter unica candidata per lo scudetto, non ha rivali: può buttarlo via solo lei”

“Da tre anni la rosa nerazzurra è la più forte della Serie A, adesso deve vincere lo scudetto, non ci sono alternative”. Lo ha detto Gigi Di Biagio, ex sia di Inter che di Roma, alla vigilia del big match del Meazza in un’intervista a Libero in cui ha incoronato la squadra nerazzurra come unica candidata per lo scudetto: “Juventus rivale? In realtà non vedo nessuna, neanche Milan e Napoli, davvero competitiva per vincere lo scudetto. Solo l’Inter può buttare via il campionato, come peraltro già successo due anni fa”.