WTA Eastbourne 2023, Giorgi impeccabile all’esordio: buon successo su Watson

Camila Giorgi regala spettacolo nel suo esordio al WTA 500 di Eastbourne, evento nel quale si è spinta in semifinale in tutte le ultime due volte a cui ha preso parte (oltre ai quarti di finale nel 2016). La campionessa in Canada nel 2021 gioca un gran match contro una specialista dell’erba quale Heather Watson (la britannica ha raggiunto gli ottavi di finale a Wimbledon dodici mesi fa) e, nonostante qualche piccola insidia in chiusura, è attenta ad evitare problemi nel 6-3 6-4 che le regala il successo. Dopo 1 ora e 26 minuti di lotta, la marchigiana si qualifica così per il secondo turno e sulla sua strada troverà Ons Jabeur: la finalista in carica di Wimbledon, nel match che ha aperto il programma odierno, ha eliminato Jasmine Paolini con un netto 6-3 6-2.

Tra le due è Giorgi a partire decisamente meglio: la 31enne di Macerata serve benissimo, non soffre mai nei suoi turni di battuta e si rende pericolosa invece in quelli di risposta. Le manca però del ciniscmo: nel quarto game non concretizza una palla break, mentre dallo 0-30 del sesto gioco commette qualche errore che facilita la rimonta di Watson. Si procede, dunque, seguendo il ritmo dei servizi fino all’ottavo game, momento in cui arriva la svolta: la numero 67 del mondo strappa la battuta alla sua rivale, poi annulla tre chance del controbreak e riesce a chiudere la prima frazione. 6-3 in 37 minuti.

La situazione non cambia nel secondo parziale, anzi: Camila guadagna ancora più fiducia dalla conquista del primo set e gioca sempre più sciolta, anche con la seconda di servizio, mentre la britannico soffre sempre di più anche a causa delle condizioni fortemente ventose. Nei primi cinque game, Giorgi è già in grado di prendersi due break di vantaggio e di involarsi sul 4-1, mettendo una serie ipoteca sul match. La padrona di casa è brava a non arrendersi, a recuperare uno dei due break e issarsi sullo 0-30 quando l’italiana si porta a servire per il match. L’ex numero 26 del mondo reagisce comunque con grinta a tutte queste situazioni potenzialmente difficili e si va a prendere il successo grazie a 3 ace negli ultimi 4 punti. 6-3 6-4 in 1 ora e 26 minuti: Giorgi è al secondo turno ad Eastbourne!