Pentathlon, Giochi Europei Cracovia 2023: Sotero è in finale e stacca il pass per Parigi 2024

Un’altra grande notizie arriva dai Giochi Europei di Cracovia 2023, con l’azzurra Alice Sotero che, grazie alla finale raggiunta nel pentathlon, riesce a scattare il pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. L’atleta italiana ha chiuso al terzo posto con 1121 punti, alle spalle della connazionale Elena Micheli, vincitrice della semifinale A con 1127 punti: entrambe si andranno a giocare una medaglia nella finale di sabato 1 luglio; out, invece, Alessandra Frezza. La finale ripartirà dai punteggi acquisiti nel ranking round di scherma disputato ieri, in vista delle semifinali, e per questo motivo Alice Sotero ripartirà in testa con 240 punti, mentre Elena Micheli scatterà da quota 215 punti.

PARIGI 2024, TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI

In palio c’erano otto pass nominali, uno per ogni atleta di diverse Nazioni. Tra le 18 finaliste ci sono proprio otto Paesi rappresentati e per questo motivo ognuno di loro era certo di avere un carta olimpica. A rappresentare l’Italia sono Elena Micheli, già qualificata nelle scorse settimane, ed Alice Sotero, che dunque ha ottenuto il pass per Parigi prima di disputare la finale.