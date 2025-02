Il montepremi e il prize money del Wta 1000 di Doha 2025, torneo in programma dal 9 al 15 febbraio. Dopo la trasferta in Australia, tornano in campo tutte le big, a caccia del titolo nel primo ‘Mille’ della stagione. A guidare il seeding dell’evento sul veloce in Medio Oriente sarà Aryna Sabalenka, seguita da Iga Swiatek e Coco Gauff. L’unica tennista azzurra ammessa direttamente in tabellone è Jasmine Paolini, mentre nelle qualificazioni è presente Sara Errani. Assente invece la campionessa dell’Australian Open Madison Keys, che salterà anche Dubai e tornerà in campo a marzo negli Stati Uniti, in occasione del Wta 1000 di Indian Wells. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA.

WTA DOHA – MONTEPREMI IN DOLLARI

PRIMO TURNO – $ 16.900

SECONDO TURNO – $ 23.500

TERZO TURNO – $ 41.600

QUARTI DI FINALE – $ 83.470

SEMIFINALE – $ 181.400

FINALISTA – $ 351.801

VINCITRICE – $ 597.000

WTA DOHA – MONTEPREMI IN EURO

PRIMO TURNO – € 16.279

SECONDO TURNO – € 22.645

TERZO TURNO – € 40.060

QUARTI DI FINALE – € 80.430

SEMIFINALE – € 174.868

FINALISTA – € 338.787

VINCITRICE – € 574.911

WTA DOHA – PUNTI PER IL RANKING

PRIMO TURNO – 10 punti

SECONDO TURNO – 65 punti

TERZO TURNO – 120 punti

QUARTI DI FINALE – 215 punti

SEMIFINALI – 390 punti

FINALISTA – 650 punti

VINCITRICE – 1000 punti

ENTRY LIST WTA DOHA