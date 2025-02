Il montepremi e il prize money dell’Atp 250 di Marsiglia 2025, dell’Atp 250 di Delray Beach 2025 e dell’Atp 250 di Buenos Aires 2025, tornei in programma dal 10 al 16 febbraio. Settimana molto intensa con ben tre eventi in programma e tanti giocatori a caccia di vittorie per risalire il ranking. Si gioca sul cemento indoor in Francia, a Marsiglia, sul cemento indoor negli Stati Uniti, a Delray Beach, e infine sulla terra rossa in Argentina, a Buenos Aires. Di seguito gli italiani impegnati: Sonego e Nardi (Marsiglia), Arnaldi (Delray Beach), Musetti e Darderi (Buenos Aires). Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ATP.

MONTEPREMI ATP MARSIGLIA

PRIMO TURNO – € 7.046

SECONDO TURNO – € 11.528

QUARTI DI FINALE – € 19.853

SEMIFINALE – € 34.269

FINALISTA – € 58.289

VINCITORE – € 99.923

MONTEPREMI ATP DELRAY BEACH

PRIMO TURNO – € 7.046

SECONDO TURNO – € 11.528

QUARTI DI FINALE – € 19.853

SEMIFINALE – € 34.269

FINALISTA – € 58.289

VINCITORE – € 99.923

MONTEPREMI ATP BUENOS AIRES

PRIMO TURNO – € 7.046

SECONDO TURNO – € 11.528

QUARTI DI FINALE – € 19.853

SEMIFINALE – € 34.269

FINALISTA – € 58.289

VINCITORE – € 99.923

PUNTI PER IL RANKING ATP MARSIGLIA, DELRAY BEACH E BUENOS AIRES

PRIMO TURNO – 1 punto

SECONDO TURNO – 25 punti

QUARTI DI FINALE – 50 punti

SEMIFINALI – 100 punti

FINALISTA – 165 punti

VINCITORE – 250 punti

ENTRY LIST ATP MARSIGLIA

1 Ugo Humbert 14

2 Hubert Hurkacz 17

3 Karen Khachanov 19

4 Arthur Fils 21

5 Sebastian Korda 22

6 Jordan Thompson 27

7 Giovanni Mpetshi Perricard 30

8 Nuno Borges 33

Alexander Bublik 37

Gael Monfils 41

Jan-Lennard Struff 43

Zhizhen Zhang 49

Juncheng Shang 50

Lorenzo Sonego 55

Zizou Bergs 60

Benjamin Bonzi 64

Quentin Halys 74

Luca Nardi 83

ALTERNATES

1 Botic van de Zandschulp 84

2 Otto Virtanen 93



ENTRY LIST ATP DELRAY BEACH

1 Taylor Fritz 4

2 Tommy Paul 11

3 Brandon Nakashima 35

4 Matteo Arnaldi 39

5 Alex Michelsen 42

6 Marcos Giron 46

7 Miomir Kecmanovic 51

8 Cameron Norrie 52

Arthur Rinderknech 61

Yoshihito Nishioka 65

Alejandro Davidovich Fokina 66

Yunchaokete Bu 67

Aleksandar Vukic 68

Rinky Hijikata 72

Kei Nishikori 76

Alexander Shevchenko 77

Gabriel Diallo 86

Borna Coric 87

ALTERNATES

1 James Duckworth 89

ENTRY LIST ATP BUENOS AIRES

1 Alexander Zverev 2

2 Holger Rune 13

3 Lorenzo Musetti 15

4 Alejandro Tabilo 26

5 Sebastian Baez 28

6 Francisco Cerundolo 31

7 Nicolas Jarry 36

8 Tomas Martin Etcheverry 38

Pedro Martinez 44

Luciano Darderi 45

Mariano Navone 47

Roberto Carballes Baena 57

Alexandre Muller 58

Jaume Munar 62

Corentin Moutet 69

Facundo Diaz Acosta 73

Thiago Seyboth Wild 79

Joao Fonseca 112 (NG)