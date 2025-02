Alex Marquez chiude la tre giorni di Sepang con il miglior tempo in assoluto di questi test di MotoGP che aprono di fatto la nuova stagione. Il fratello minore di Marc ha firmato nella mattinata di venerdì il miglior crono di giornata che è anche il tempo più veloce in assoluto, con un 1’56″493 sulla sua Ducati del team Gresini. Alle sue spalle c’è però Pecco Bagnaia nella classifica combinata di tutti i tre giorni: il record della pista resta del due volte campione, che invece in questi test di inizio febbraio si piazza al secondo posto per appena sette millesimi rispetto allo spagnolo. In terza posizione, con una Yamaha sempre più convincente, c’è Fabio Quartararo, e alle spalle del Diablo ecco altre due Desmosedici di Borgo Panigale, la Pertamina Enduro V46 di Franco Morbidelli e poi l’altra ufficiale guidata quest’anno da Marc Marquez, staccato però di ben cinque decimi e mezzo rispetto al fratello. Proseguendo nella classifica combined, sesta posizione per Pedro Acosta su KTM, quindi Johann Zarco con la Honda LCR e a seguire Joan Mir su Honda ufficiale. A completare la top-10 di Sepang è Marco Bezzecchi su Aprilia. e Alex Rins alla guida della Yamaha.

Venendo però ai long run, bisogna dire che è la Ducati a brillare e sembra essere la moto ufficiale, con un Marc Marquez quasi irresistibile nella simulazione sulla distanza della sprint race e Pecco Bagnaia sugli scudi, anche se meno veloce nell’insieme dei passaggi ripetuti, viceversa il piemontese è andato meglio del compagno nel time-attack, come già detto. Da ricordare invece che Jorge Martin, campione del mondo in carica, non è sceso in pista in virtù dell’incidente di ieri in cui ha riportato fratture multiple alla mano destra e al piede sinistro. Sarà operato in giornata a Barcellona, dove già si trova l’iberico.

In pista presenti oggi anche i collaudatori: il più veloce è stato Michele Pirro, alla guida della Ducati, che ha preceduto l’Aprilia di Lorenzo Savadori e la Yamaha di Andrea Dovizioso, che oggi ha sostituito Augusto Fernandez sulla M1, pur senza brillare più di tanto però.

IL 12 E 13 FEBBRAIO ALTRI TEST IN THAILANDIA

Non si esaurisce qui l’azione in pista prima del Mondiale 2025. In attesa del campionato iridato, che inizierà già a inizio marzo, la seconda e ultima sessione di test avrà luogo il 12 e 13 febbraio, spostandosi, sempre in Asia, dalla Malesia al Chang International Circuit in Thailandia, in quel di Buriram. Prima ancora, però, a Bangkok, domenica 9 febbraio, il lancio ufficiale della stagione del Motomondiale.