Wta Doha 2024, Paolini-Navarro interrotta per pioggia: rinviata a domani alle ore 12

Interrotto per pioggia il match di primo turno del Wta 1000 di Doha di Jasmine Paolini. Impegnata contro la statunitense Emma Navarro, numero 16 del seeding, la tennista toscana ha fatto in tempo a giocare solamente tre punti prima dell’interruzione del match. Appare probabile che la sfida venga posticipata a domani, considerando che ormai sono le 23 in Qatar. Così è infatti: la decisione ufficiale è il rinvio a domani alle ore 12.00 italiane sul campo 4.