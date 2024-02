Atletico Madrid, Simeone: “Orgoglioso della squadra, Morata? Domani avremo notizie precise”

Il tecnico dell’Atletico Madrid Simeone commenta la prestazione dell squadra contro il Siviglia: “Sarei preoccupato di questa fase della stagione se non giocassimo come facciamo. Sono orgoglioso di quello che fanno i giocatori, sono convinto che i gol finiranno per arrivare. Morata? Domani daranno informazioni migliori. Confidiamo che sarà fuori il meno possibile. Approfitta di questa settimana in cui c’è più tempo. Venerdì gioca l’Inter. Noi sabato… Mi è piaciuto il carattere del Siviglia. Competono molto bene”.