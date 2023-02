Spezia: biglietti sold out per la sfida contro la Juventus

Lo stadio Picco di La Spezia è tutto esaurito per la sfida della prossima giornata di campionato contro la Juventus. Lo ha comunicato la società ligure con una nota sul proprio sito ufficiale: “Si comunica che i tagliandi per la partita Spezia-Juventus, in programma allo stadio “Alberto Picco” domenica 19 febbraio 2023 alle ore 18:00, sono esauriti in tutti i settori dell’impianto di viale Fieschi”.