Wta Cincinnati, belle vittorie per Paolini e Trevisan: le azzurre superano le qualificazioni

Diventano tre le azzurre nel tabellone principale del WTA 1000 di Cincinnati. Ad Elisabetta Cocciaretto, entrata in extremis grazie alla sua classifica, si aggiungono anche Jasmine Paolini e Martina Trevisan, protagoniste di un bel cammino nelle qualificazioni.

Continua il bel momento di Jasmine, che dopo la finale raggiunta a Palermo poche settimane fa e il terzo turno di Montreal riesce ad accedere al main draw dopo due partite lottate. Ieri ha rischiato tanto, ma è riuscita a venire a capo della spagnola Masarova 7-5 al terzo, mentre oggi sono bastati due set – ma molto dispendiosi – per avere la meglio su Camila Osorio. Una sfida ricca di break in cui l’azzurra si è imposta per 7-5 7-5 dimostrandosi più cinica nei momenti decisivi. Nel primo la toscana ha recuperato uno svantaggio di 2-4, invece nel secondo parziale ha rischiato di compromettere una vittoria quasi raggiunta facendosi rimontare da 5-2 a 5-5 prima di chiudere nel dodicesimo gioco.

Lottatissima la sfida che ha visto protagoniste Trevisan e Townsend, con Martina che vince un’altra bella partita con lo score di 6-4 4-6 7-5. L’azzurra nel primo parziale rimonta uno svantaggio di 1-3 e con un parziale di cinque games a uno si aggiudica il set con il punteggio di 6-4. Tutto sembra procedere per il meglio per la nostra tennista, che in modo solido nel secondo parziale va avanti 4-2. Questa volta, però, è la statunitense a mettere a segno quattro giochi di fila che ribaltano la frazione e dopo un altro 6-4 si va al terzo. Nel terzo e decisivo set l’ennesimo ribaltone: Townsend va sul 4-1, Trevisan recupera fino al 4-4 e poi piazza l’allungo decisivo ottenendo il break nell’undicesimo game, per poi chiudere 7-5. Martina diventa così la terza azzurra nel main draw.