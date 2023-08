Pagelle Lecce-Como 1-0: voti e tabellino Coppa Italia 2023/2024

Le pagelle e i voti di Lecce-Como 1-0, match dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2023/2024. Un gol di Almqvist al 27′ regala il passaggio del turno al Lecce, che sfiderà il Parma ai sedicesimi. Una buona prova per i giallorossi: Banda ha offerto buone indicazioni dal punto di vista fisico, mentre Strefezza è apparso un po’ in ombra. Buona prestazione per Dorgu che ha preso il posto dopo 15 minuti di Gallo, costretto ad uscire per infortunio. Qualche incertezza per Falcone, che però riesce a portare a casa il primo clean sheet della stagione.

Lecce (4-2-3-1): Falcone 6; Gendrey 6, Pongracic 6, Baschirotto 6, Gallo sv (15′ Dorgu 6.5); Ramadani 6, Gonzalez 6; Almqvist 7 (83′ Burnete sv), Rafia 6 (74′ Blin 6), Banda 6.5 (73′ Di Francesco sv); Strefezza 5.5 (73′ Corfitzen 6).

A disposizione: Brancolini, Borbei, Maleh, Ceesay, Helgason, Berisha, Listkowski, Corfitzen, Smajlovic, Dermaku, Lemmens.

All. Roberto D’Aversa

Como (4-4-2): Semper 7; Cassandro 5.5 (81′ Vignali sv), Odenthal 5.5, Barba 6, Ioannou 6; Da Cunha 6 (81′ Kerrigan sv), Bellemo 6, Abilgaard 6, Chaija 6 (70′ Mustapha sv); Cerri 5.5 (71′ Gabrielloni sv), Cutrone 5.5 (70′ Baselli sv).

A disposizione: Bolchini, Vigorito, Sala, Solini, Curto, Baselli, Gabrielloni, Blanco, Kerrigan, Arrigoni, Scaglia, Vignali, Mustapha.

All. Moreno Longo.

Arbitro: Daniele Rutella della sez. di Enna

RETI: 27′ Almqvist

Ammoniti: Baschirotto, Cassandro, Abilgaard