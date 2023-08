WTA Cincinnati 1000, non basta una grande Trevisan: la Pegula passa in tre set

Dopo due ore e mezza di partita, sul centrale di Cincinnati va avanti la numero 3 al Mondo, Jessica Pegula. La tennista statunitense passa su una grandissima Martina Trevisan che ha giocato fino alla fine per la vittoria del match. Una grande prestazione che deve far solo ben sperare per il futuro della tennista italiana.

Il primo set vede una Pegula che inizia con il freno a mano tirato e con, invece, una Trevisan che spinge con il dritto e mette in seria difficoltà la statunitense costretta ai continui movimenti. Al quinto gioco del primo set, la Trevisan inizia a mille e con due dritti che fanno veramente male alla Pegula, si guadagna il break che sarà decisivo da lì a poco. L’italiana non si dimostra cannibale, con la Pegula che, seppur disordinata riesce a contro-brekkare subito anche a causa di due doppi falli con i quali la Trevisan aveva inaugurato il gioco. La numero 3 al Mondo però non è in partita e sul cambio campo, perde ancora il servizio in maniera forse fin troppo semplice. Non è ancora finita però. La Trevisan non azzanna il match e, nonostante un gioco lento e con una Pegula sulla gambe, la tennista italiana non riesce a chiudere il primo parziale. Infatti, sul 5-4 e servizio Trevisan, la Pegula esce con due grandi traccianti che inchiodano la partita sul 5-5. Si va al tie-break che sintetizza il percorso del primo set: gioca meglio la Trevisan a cui manca solo il colpo per chiudere il gioco. Questa volta al tie-break non manca il colpo mortifero: 7-2 per l’italiana ed un set a zero.

Si capisce sin dalle prime battute del secondo set è palese che ci sia un’altra Pegula nel match. La statunitense inizia subito forte, portandosi avanti di un break appena inaugurato il secondo set. I momenti in cui la Pegula sparisce dal match ci sono e, nonostante il vantaggio di 2 giochi a 0, la Trevisan riapre il match contro-brekkando la numero 3 al mondo. Nel momento decisivo del match, l’italiana non ha lo spunto del primo gioco e la Pegula, con estrema esperienza e con un pizzico di fortuna, riesce a portarsi avanti e dare l’allungo decisivo che fa concludere il set 6-2.

Si va al terzo. Succede qualcosa di molto simile al secondo set: è la Pegula che va subito avanti per 3 giochi a 0. La Trevisan, quando sembra scomparsa dal match, all’improvviso, ricompare. Si porta a casa il break a casa ed inizia a costruire la rimonta che arriva fino al 3-2 e palla per un altro break che però svanisce. Svanisce come svaniscono i sogni di gloria della Trevisan che ha dimostrato di poter stare ad un livello abbastanza alto di tennis. Oggi passa la Pegula, ma non sottolineare la grandissima prova della Trevisan sarebbe veramente troppo ingiusto.